Quantcast
Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή οι τρεις Αλβανοί που συνελήφθησαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας στην Πυλαία - Real.gr
real player

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή οι τρεις Αλβανοί που συνελήφθησαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας στην Πυλαία

18:45, 15/09/2025
Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή οι τρεις Αλβανοί που συνελήφθησαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας στην Πυλαία

Κατασχέθηκαν όπλα, πυροκροτητές, 30 κιλά κάνναβης.

Στη φυλακή οδηγήθηκαν, μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, οι τρεις Αλβανοί που συνελήφθησαν για εμπλοκή σε απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά 25χρονου, πέρσι τον Σεπτέμβριο, στην περιοχή της Πυλαίας, και κατηγορούνται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης εισαγωγής και διακίνησης ναρκωτικών.

Μεταξύ των τριών κατηγορούμενων είναι 39χρονος που φέρεται να πυροβόλησε τον 25χρονο, την ώρα που βρισκόταν έξω από καντίνα, τραυματίζοντάς τον στο στήθος και στο χέρι, ενώ οι δύο συγκατηγορούμενοί του, 23 και 30 ετών, διώκονται ως συνεργοί στην συγκεκριμένη πράξη.

Μετά τη σύλληψή τους ακολούθησαν διαδοχικές έρευνες κατά τις οποίες εντοπίστηκαν όπλα, φυσίγγια, πυροκροτητές και πάνω από 30 κιλά κάνναβης (αρχικά βρέθηκαν 3 κιλά της συγκεκριμένης ναρκωτικής ουσίας και στη συνέχεια άλλα 27,5). Τα όπλα και η μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών κατασχέθηκαν από σταθμευμένο αυτοκίνητο, στο οποίο οδηγήθηκαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος, όταν, κατά τη σύλληψη του 39χρονου, εντόπισαν τα κλειδιά τού συγκεκριμένου οχήματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ανάμεσα στα ευρήματα ήταν ένα καλάσνικοφ με γεμιστήρα 30 φυσιγγίων, δύο πιστόλια και δέκα πυροκροτητές.

Στις απολογίες τους, οι τρεις κατηγορούμενοι αρνήθηκαν την εμπλοκή τους στην απόπειρα ανθρωποκτονίας, όπως επίσης τη διακίνηση των ναρκωτικών. Όσον αφορά τις κατασχεθείσες ποσότητες κάνναβης και τον οπλισμό από το σταθμευμένο αυτοκίνητο, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 23χρονος είπε ότι ανήκουν σε έγκλειστο των φυλακών και ο ίδιος ανέλαβε τη φύλαξή τους. Οι ισχυρισμοί δεν έπεισαν εισαγγελέα και ανακρίτρια που ομόφωνα αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Ευλογιά αιγοπροβάτων: «Έφοδος δέκα ημερών» για να ανακοπεί η εξάπλωσή της - «Κινδυνεύουμε με lockdown», είπε ο Τσιάρας

Ευλογιά αιγοπροβάτων: «Έφοδος δέκα ημερών» για να ανακοπεί η εξάπλωσή της - «Κινδυνεύουμε με lockdown», είπε ο Τσιάρας

19:10 15/09
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Στη δεύτερη θέση ο συγκλονιστικός Καραλής με άλμα στα 6 μέτρα

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Στη δεύτερη θέση ο συγκλονιστικός Καραλής με άλμα στα 6 μέτρα

16:42 15/09
Novartis: Ποινή φυλάκισης 25 και 33 μηνών σε «Σαράφη», «Κελέση» - Οι αντιδράσεις Σαμαρά, Γεωργιάδη, Αβραμόπουλου, Λοβέρδου

Novartis: Ποινή φυλάκισης 25 και 33 μηνών σε «Σαράφη», «Κελέση» - Οι αντιδράσεις Σαμαρά, Γεωργιάδη, Αβραμόπουλου, Λοβέρδου

13:41 15/09
Ανησυχία για τις εγγραφές στη Μεγάλη του Γένους Σχολή: Χωρίς μαθητή η Α’ Τάξη του Γυμνασίου μετά από 571 χρόνια

Ανησυχία για τις εγγραφές στη Μεγάλη του Γένους Σχολή: Χωρίς μαθητή η Α’ Τάξη του Γυμνασίου μετά από 571 χρόνια

15:20 15/09
ΗΠΑ: Το DNA που βρέθηκε στο σημείο της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ ανήκει στον Τάιλερ Ρόμπινσον

ΗΠΑ: Το DNA που βρέθηκε στο σημείο της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ ανήκει στον Τάιλερ Ρόμπινσον

19:15 15/09
Χίος: Κατασχέθηκαν 12.500 κινητά αξίας 695.000 ευρώ – Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι

Χίος: Κατασχέθηκαν 12.500 κινητά αξίας 695.000 ευρώ – Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι

19:55 15/09
Κυριάκος Μητσοτάκης στο Bio3 Forum 2025: Υπουργείο για την έρευνα και την ανάπτυξη σε βάθος διετίας

Κυριάκος Μητσοτάκης στο Bio3 Forum 2025: Υπουργείο για την έρευνα και την ανάπτυξη σε βάθος διετίας

20:15 15/09
Βρετανία: Η Ντάουνινγκ Στριτ καταγγέλλει τον «εμπρηστικό λόγο» του Μασκ στη διαδήλωση της ακροδεξιάς στο Λονδίνο

Βρετανία: Η Ντάουνινγκ Στριτ καταγγέλλει τον «εμπρηστικό λόγο» του Μασκ στη διαδήλωση της ακροδεξιάς στο Λονδίνο

20:45 15/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved