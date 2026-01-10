Θεσσαλονίκη: Στη σύλληψη 23χρονου προχώρησαν αστυνομικοί για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών - Real.gr

Στη σύλληψη 23χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, με τη συνδρομή του Τμήματος Πληροφοριακών και Επιχειρησιακών Δράσεων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, στο πλαίσιο στοχευμένης αστυνομικής επιχείρησης που έγινε χθες το απόγευμα για την πρόληψη και αποτροπή φαινομένων βίας με αθλητικό υπόβαθρο σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο 23χρονος κατείχε αυτοσχέδιο τσιγάρο με κάνναβη, συνολικού βάρους 0,97 γραμμαρίων, το οποίο κατασχέθηκε και θα αποσταλεί στο Γενικό Χημείο του κράτους για εργαστηριακές εξετάσεις, όπως επισημαίνεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας. Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ