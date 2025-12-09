Θεσσαλονίκη: Έκλεισαν την έξοδο για το αεροδρόμιο από τη Μουδανιών αγρότες και κτηνοτρόφοι - Real.gr

Σε αποκλεισμό της εξόδου για το αεροδρόμιο «Μακεδονία» επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης- Ν. Μουδανιών, προχώρησαν λίγα λεπτά μετά τις 14.30 αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια».

Στο σημείο βρίσκονται περί τα 30 τρακτέρ και πολλοί αγρότες με τα αγροτικά τους οχήματα και όπως επισήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής τους «ακόμη δεν έχουμε αποφασίσει το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει η συγκεκριμένη μας κινητοποίηση». Η μετάβαση για το αεροδρόμιο «Μακεδονία», γίνεται μόνο μέσω του Ν. Ρυσίου. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της αστυνομίας.