Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες συνεργείο αυτοκινήτων στον δήμο Δέλτα - Real.gr

Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες συνεργείο αυτοκινήτων στον δήμο Δέλτα
Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες συνεργείο αυτοκινήτων στον δήμο Δέλτα

09:15, 10/08/2025


Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη, όταν φωτιά ξέσπασε σε συνεργείο στον δήμο Δέλτα, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν τη 1:00 τα ξημερώματα της Κυριακής ξέσπασε πυρκαγιά σε συνεργείο στον δήμο Δέλτα, στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με επτά υδροφόρα οχήματα, οι οποίοι έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της.

Η πυρκαγιά προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

 

 

Τα αίτια της εκδήλωσης ερευνώνται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

