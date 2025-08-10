Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες συνεργείο αυτοκινήτων στον δήμο Δέλτα - Real.gr

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη, όταν φωτιά ξέσπασε σε συνεργείο στον δήμο Δέλτα, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν τη 1:00 τα ξημερώματα της Κυριακής ξέσπασε πυρκαγιά σε συνεργείο στον δήμο Δέλτα, στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με επτά υδροφόρα οχήματα, οι οποίοι έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της.

Η πυρκαγιά προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε χώρο επισκευής οχημάτων, στο δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 18 #πυροσβέστες με 7 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2025

Τα αίτια της εκδήλωσης ερευνώνται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.