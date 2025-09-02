Θεσσαλονίκη: Στο εδώλιο ξανά ο προπονητής κωπηλασίας για τη σεξουαλική κακοποίηση 16χρονης - Real.gr

Έφεση κατά απόφασης του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, με την οποία καταδικάστηκε σε κάθειρξη 6,5 ετών προπονητής κωπηλασίας για σεξουαλικές πράξεις που κατηγορείται ότι τέλεσε με 16χρονη αθλήτριά του, άσκησε ο εισαγγελέας εφετών.

Προηγήθηκε σχετική αίτηση από την πλευρά της παθούσας, που έγινε δεκτή από τον εισαγγελέα και αφορούσε τόσο την επιμέτρηση της ποινής όσο και την αναγνώριση ελαφρυντικού στον κατηγορούμενο. Υπό αυτές τις συνθήκες η δίκη θα επαναληφθεί και θα κριθεί εκ νέου- αυτή τη φορά από ανώτερο δικαστήριο (Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης).

Ο 41 ετών προπονητής είχε καταδικαστεί τον περασμένο Ιούλιο ομόφωνα για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια (κακούργημα) και προσβολή αιδούς ανηλίκου (πλημμέλημα).

Με την ίδια απόφαση οι δικαστές τον αθώωσαν για την πράξη του βιασμού, όπως επίσης για επίμονη παρακολούθηση της ανήλικης.

Στον κατηγορούμενο χορηγήθηκε, κατά πλειοψηφία, το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, ενώ η έφεση αποφασίστηκε να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση ύψους 20.000 ευρώ.

Κατά την απολογία του ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε ότι υπήρξε θύμα σκευωρίας.