Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα ο 15χρονος που χτύπησε συνομήλικό του έξω από σχολείο στη Νεοχωρούδα - Real.gr

Στoν εισαγγελέα ποινικής δίωξης οδηγείται ο 15χρονος που συνελήφθη για την επίθεση σε βάρος συνομήλικού του, χθες το μεσημέρι, έξω από λύκειο, στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης.

Όπως κατήγγειλε το θύμα, δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, τον πλησίασαν, κι ένα εξ αυτών τον χτύπησε στο πρόσωπο.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από διερχόμενη γυναίκα, η οποία βοήθησε τον παθόντα και τον πήγε στο σχολείο. Συνοδευόμενος από τον κηδεμόνα του, απευθύνθηκε στη συνέχεια στην αστυνομία, όπου κατήγγειλε το συμβάν.

Λίγες ώρες αργότερα συνελήφθη το ένα από τα δύο εμπλεκόμενα άτομα (15χρονος), ενώ το δεύτερο ταυτοποιήθηκε- πρόκειται για έναν 16χρονο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η επίθεση φαίνεται να έγινε για ένα κορίτσι.