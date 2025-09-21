Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα υπό δρακόντεια μέτρα ο 50χρονος αδελφοκτόνος - Real.gr

Την πόρτα του εισαγγελέα πέρασε το πρωί της Κυριακής ο 50χρονος που σκότωσε την αδελφή του πνίγοντας την με σακούλα μέσα στο σπίτι όπου διέμεναν στην περιοχή της Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη.

Ο αδελφοκτόνος έφτασε στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία.

Ο δράστης τηλεφώνησε ο ίδιος στην Αστυνομία αμέσως μετά την πράξη του το μεσημέρι της Κυριακής, ενημερώνοντας ότι σκότωσε την αδελφή του. Στο σημείο έσπευσαν δικυκλιστές της ομάδας «Ζ», οι οποίοι τον εντόπισαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως.

Η 59χρονη, σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, είχε επιστρέψει μόλις το πρωί του Σαββάτου στο σπίτι της, έπειτα από 12ήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου. Ο ίδιος ο αδελφός της ήταν εκείνος που την είχε μεταφέρει στο νοσοκομείο στις 9 Σεπτεμβρίου, αλλά και αυτός που τη βοήθησε να επιστρέψει στο σπίτι.