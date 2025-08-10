Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση και πορεία αλληλεγγύης για την Παλαιστίνη - BINTEO - Real.gr

Συγκέντρωση και πορεία για την Παλαιστίνη πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο πανελλαδικών δράσεων αλληλεγγύης που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα σε περισσότερες από 100 περιοχές σε όλη τη χώρα.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην οδό Τσιμισκή με πλατεία Αριστοτέλους και στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο της πόλης με κεντρικό σύνθημα όπου αναγράφονταν “Να σταματήσει τώρα η γενοκτονία των Παλαιστινίων. Καμία συμμετοχή της χώρας μας στο σφαγείο”. Η πορεία κατέληξε στον Λευκό Πύργο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ