Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις για κλοπή χαλκού και παράνομη οπλοκατοχή - Real.gr

Οι συλληφθέντες, με τις σχετικές δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Χειροπέδες σε τρεις νεαρούς, ηλικίας 16, 17 και 18 ετών, πέρασαν αστυνομικοί σε περιοχή των Διαβατών, στη δυτική Θεσσαλονίκη, διότι κατείχαν καλώδια χαλκού που δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν το νόμιμο της κατοχής τους. Οι δύο από αυτούς δεν είχαν εκδώσει, ως όφειλαν, Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

Επιπλέον, από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας εντοπίστηκε σε περιοχή του δήμου Θέρμης, 60χρονος ημεδαπός, στην κατοχή του οποίου και σε αυτοκίνητο που οδηγούσε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερις αναδιπλούμενοι σουγιάδες, ένα μαχαίρι πολυεργαλείο, ένα αεροβόλο πιστόλι το οποίο έφερε μεταλλικά σφαιρίδια, συσκευασία με 185 μεταλλικά σφαιρίδια και ένα σκοπευτικό ερυθράς κουκίδας.

Οι συλληφθέντες, με τις σχετικές δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.