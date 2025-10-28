Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις για την πώληση αλκοολούχων ποτών σε ανηλίκους - Real.gr

Στην αυτόφωρη σύλληψη τριών ατόμων, σε διάφορες περιοχές του Νομού, προχώρησαν αστυνομικοί υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, κατά την υλοποίηση ειδικών δράσεων και στοχευμένων ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων δύο άτομα ηλικίας 46 και 24 ετών και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, καθώς βραδινές ώρες χθες ο πρώτος ως προσωρινά υπεύθυνος και ο δεύτερος ως υπάλληλος – σερβιτόρος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της πόλης επέτρεψαν την κατανάλωση αλκοολούχου ποτού σε ανήλικη.

Συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, πρώτες πρωινές ώρες της 28ης στο κέντρο της πόλης, 25χρονος, ο οποίος ως υπάλληλος καταστήματος ψιλικών προέβη σε πώληση αλκοολούχου ποτού σε ανήλικο και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου. Επίσης, προσήλθε στην προαναφερόμενη Υπηρεσία και συνελήφθη 37χρονος ως διαχειριστής του προαναφερόμενου καταστήματος.

Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Θέρμης, βραδινές ώρες χθες στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας, 49χρονη, η οποία κατελήφθη να οδηγεί αυτοκίνητο υπό την επήρεια οινοπνεύματος, ενώ οδηγώντας το όχημα προσέκρουσε σε μεταλλική πινακίδα προκαλώντας υλικές ζημιές.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.