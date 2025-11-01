Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» - Real.gr

Συνελήφθη τα ξημερώματα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, 28χρονος αλλοδαπός, διότι κατά τη διάρκεια ελέγχου επέδειξε, για τον συνοδευόμενο ανήλικο ανιψιό του, διαβατήριο το οποίο έφερε πλαστή ελληνική άδεια διαμονής.

Επίσης, αστυνομικοί της ίδιας Υπηρεσίας, συνέλαβαν 31χρονο αλλοδαπό, κατά την άφιξη του από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε το Εθνικό Διοικητικό Μέτρο της απαγόρευσης εισόδου στη χώρα, καθώς είναι καταχωρημένος στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ