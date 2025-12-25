Quantcast
Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 46χρονου στη Θέρμη για παράνομη διάθεση βεγγαλικών - Real.gr
real player

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 46χρονου στη Θέρμη για παράνομη διάθεση βεγγαλικών

17:15, 25/12/2025
Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 46χρονου στη Θέρμη για παράνομη διάθεση βεγγαλικών

Στη σύλληψη ενός 46χρονου προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας σε περιοχή του Δήμου Θέρμης. Ο άνδρας, ιδιοκτήτης καταστήματος ψιλικών, ζαχαρωδών και καπνικών ειδών, διέθετε προς πώληση 57 συσκευασίες πυροτεχνικών κατασκευών χωρίς την απαιτούμενη άδεια, παραβαίνοντας τη νομοθεσία περί βεγγαλικών.

Το συμβάν έγινε χθες και όπως επισημαίνεται σε σημερινή της ανακοίνωση η αστυνομία, η υπόθεση εξετάζεται περαιτέρω από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Ελένη Παπαδοπούλου: Πώς το ελληνικό FBI εξιχνίασε τη δολοφονία της – Ο ρόλος του πυροσβέστη και η απουσία του γιου από την κηδεία

Ελένη Παπαδοπούλου: Πώς το ελληνικό FBI εξιχνίασε τη δολοφονία της – Ο ρόλος του πυροσβέστη και η απουσία του γιου από την κηδεία

12:07 27/12
Αγρότες: Τι αποφάσισαν στο μπλόκο της Νίκαιας - Οι δρόμοι που είναι κλειστοί και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Αγρότες: Τι αποφάσισαν στο μπλόκο της Νίκαιας - Οι δρόμοι που είναι κλειστοί και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

15:10 27/12
Βαρδούσια Όρη: Ποιοι ήταν οι 4 ορειβάτες που έχασαν τη ζωή τους - Βρέθηκαν σχεδόν αγκαλιασμένοι

Βαρδούσια Όρη: Ποιοι ήταν οι 4 ορειβάτες που έχασαν τη ζωή τους - Βρέθηκαν σχεδόν αγκαλιασμένοι

13:16 27/12
Θεσσαλονίκη: Eργατικό ατύχημα σε κρεοπωλείο - Τραυματίστηκε 67χρονος εργαζόμενος

Θεσσαλονίκη: Eργατικό ατύχημα σε κρεοπωλείο - Τραυματίστηκε 67χρονος εργαζόμενος

15:01 27/12
Ροδόπη: Δικογραφία για εμπρησμό από αμέλεια σε βάρος της μητέρας του 7χρονου - Τι έδειξε η νεκροψία

Ροδόπη: Δικογραφία για εμπρησμό από αμέλεια σε βάρος της μητέρας του 7χρονου - Τι έδειξε η νεκροψία

10:31 27/12
Γιώργος Μαζωνάκης: Το μήνυμα για τη νέα χρονιά – «Θα ήθελα να πω σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου…»

Γιώργος Μαζωνάκης: Το μήνυμα για τη νέα χρονιά – «Θα ήθελα να πω σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου…»

14:15 27/12
Ζελένσκι: Η Ρωσία επιτέθηκε με 40 πυραύλους - Χωρίς θέρμανση το ένα τρίτο του Κιέβου

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιτέθηκε με 40 πυραύλους - Χωρίς θέρμανση το ένα τρίτο του Κιέβου

12:45 27/12
Πώς να κοιμηθείτε πολύ γρήγορα: Τεχνικές για να το καταφέρετε σε 10, 60 ή 120 δευτερόλεπτα

Πώς να κοιμηθείτε πολύ γρήγορα: Τεχνικές για να το καταφέρετε σε 10, 60 ή 120 δευτερόλεπτα

08:00 27/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved