Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 53χρονου για τον τραυματισμό 11χρονου στην παραλία Αμμόλοφων Καβάλας - Real.gr

Κατηγορείται για σωματικές βλάβες από αμέλεια.

Eλαφρά τραυματίστηκε 11χρονος, υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου, στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Αμμολόφων Παγγαίου Καβάλας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, ο 11χρονος είχε μεταβεί με την μητέρα του στη παραλία των Αμμολόφων με σκοπό την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής. Κατά τη διάρκεια πλου με θαλάσσιο μοτοποδήλατο (jet ski) με επιβάτη τον 11χρονο και χειριστή τον 53χρονο ημεδαπό ιδιοκτήτη των θαλασσίων μέσων αναψυχής, ο ανήλικος έπεσε στη θάλασσα λόγω του κυματισμού με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του.

Ο 11χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ελευθερούπολης για την παροχή των πρώτων βοηθειών, από όπου εξήλθε αυθημερόν. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 53χρονος, για παράβαση του άρθρου 314 παρ. 2 του Π.Κ. (Σωματικές βλάβες από αμέλεια).