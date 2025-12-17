Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 59χρονου για διαρρήξεις σε αποθήκες σπιτιών και επιχειρήσεων στη Θέρμη - Real.gr

Σε αποθήκες σπιτιών και επιχειρήσεων «τρύπωνε» 59χρονος, απ' όπου φέρεται να αφαιρούσε εργαλεία, διάφορα αντικείμενα, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

Ο ίδιος ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη για οκτώ διαρρήξεις, τετελεσμένες και σε απόπειρα, που έγιναν από τον περασμένο Σεπτέμβριο έως τις αρχές του τρέχοντος μήνα σε περιοχές του δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ο συλληφθείς φαίνεται να ενεργούσε με συνεργό του, ενώ η αξία των κλεμμένων αντικείμενων προσεγγίζει τις 9.500 ευρώ και οι προκληθείσες φθορές εκτιμώνται σε 25.000 ευρώ.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 59χρονου κατασχέθηκαν Ι.Χ. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της κόρης του, το οποίο χρησιμοποιούσε για τις παράνομες ενέργειές του, όπως επίσης πλήθος καλωδίων, εργαλείων, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, διαρρηκτικά εργαλεία κ.ά.