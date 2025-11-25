Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 8 ατόμων και βεβαίωση 663 παραβάσεων του Κ.Ο.Κ. σε αστυνομικές δράσεις στην Κεντρική Μακεδονία - Real.gr

Σε 8 συλλήψεις για διάφορα αδικήματα προχώρησαν αστυνομικοί της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας κατά τη διάρκεια ειδικών δράσεων που έγιναν από την Κυριακή, 23 Νοεμβρίου, έως το πρωί της Δευτέρας, 24 Νοεμβρίου, ενώ βεβαιώθηκαν 663 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών δράσεων σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική πραγματοποιήθηκαν 2.201 έλεγχοι οχημάτων και 2.418 έλεγχοι ατόμων.

Συνελήφθησαν συνολικά 8 άτομα, εκ των οποίων 1 άτομο για κλοπές-διαρρήξεις, 1 άτομο για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, 1 άτομο για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, 2 άτομα για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και 3 άτομα για λοιπά αδικήματα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ