Θεσσαλονίκη: Σύλληψη ενός άνδρα και επιβολή προστίμου για την πυρκαγιά στο Χορτιάτη - Real.gr

Προκλήθηκε από μελισσοκομικές εργασίες.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα στο Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, σε δασική έκταση, η οποία έχει τεθεί υπό έλεγχο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική συνελήφθη ένας άνδρας για τη φωτιά και του επιβλήθηκε πρόστιμο 4.331, 25 ευρώ.

Όπως αναφέρει η πυροσβεστική:

«Συνελήφθη σήμερα, 23 Αυγούστου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσσαλονίκης, ημεδαπός, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε δασική έκταση, κατά τη διάρκεια μελισσοκομικών εργασιών κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη στην Θεσσαλονίκη και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 4.331,25€».

Παράλληλα πρόστιμο επιβλήθηκε και σε άνδρα για φωτιά σε οικοπεδικό χώρο στο δήμο Παιονίας, Κιλκίς. «Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.312,50€, σήμερα, 23 Αυγούστου 2025, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Γουμένισσας, σε αλλοδαπό, ο οποίος έθεσε φωτιά σε οικοπεδικό χώρο, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Παιονίας», αναφέρει η πυροσβεστική.