Θεσσαλονίκη: Σύλληψη πέντε ατόμων για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ το τελευταίο 24ωρο - Real.gr

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη πέντε ατόμων για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ το τελευταίο 24ωρο

13:15, 25/12/2025
Στη σύλληψη πέντε ατόμων προχώρησαν το τελευταίο 24ωρο αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο ελέγχων για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, όπως επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση της αστυνομίας.

Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, οι έλεγχοι αποσκοπούν στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την προστασία των χρηστών των οδικών δικτύων.

Συγκεκριμένα, κατά το προηγούμενο 24ωρο συνελήφθησαν ένας 53χρονος στο κέντρο της πόλης, οδηγώντας ι.χ επιβατικό όχημα υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ ενεπλάκη σε τροχαίο με σοβαρό τραυματισμό 68χρονης πεζής. Επίσης, συνελήφθη 55χρονος στη Σταυρούπολη, ο οποίος προκάλεσε υλικές ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα υπό την επήρεια αλκοόλ και 29χρονος στο κέντρο της πόλης, οδηγώντας δίκυκλη μοτοσικλέτα υπό την επήρεια αλκοόλ.

Παράλληλα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, συνελήφθη 22χρονος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, οδηγώντας ι.χ επιβατικό όχημα υπό την επήρεια αλκοόλ και ένας 50χρονος στον Εύοσμο, οδηγώντας επίσης ι.χ υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η αστυνομία τονίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση για την προστασία της ασφάλειας των πολιτών.

