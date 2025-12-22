Θεσσαλονίκη: Συμμορία ανηλίκων έκλεβε ΙΧ στο δήμο Θερμαϊκού - Real.gr

Quantcast
Θεσσαλονίκη: Συμμορία ανηλίκων έκλεβε ΙΧ στο δήμο Θερμαϊκού

11:26, 22/12/2025
Τρεις ανήλικοι ταυτοποιήθηκαν ως μέλη συμμορίας η οποία διέπραττε κλοπές οχημάτων στην περιοχή του δήμου Θερμαϊκού, στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για δύο 15χρονους κι έναν 17χρονο, ενώ ως μέλος της ίδιας συμμορίας φέρεται κι ένας 28χρονος, σύμφωνα με την Αστυνομία. Ενεργώντας από κοινού, οι νεαροί φέρονται να προέβησαν σε τέσσερις κλοπές οχημάτων (μία σε απόπειρα), κατά το διάστημα από αρχές Μαϊου έως τα μέσα Οκτωβρίου του 2024. Η ίδια ομάδα φέρεται να εμπλέκεται και σε μία διάρρηξη καταστήματος, απ’ όπου τα μέλη της αφαίρεσαν προϊόντα αξίας 400 ευρώ.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση – συμμορία και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, η οποία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ τα αφαιρεθέντα οχήματα εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.

Στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ερευνών για την εξιχνίαση περιπτώσεων κλοπών οχημάτων, που έλαβαν χώρα σε προγενέστερο χρόνο στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού, ταυτοποίησαν τα στοιχεία 4 ατόμων – μελών συμμορίας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση – συμμορία και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, η οποία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ τα αφαιρεθέντα οχήματα ανευρέθηκαν και αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους.

