Θεσσαλονίκη: Συμμορία νεαρών έκλεβε μηχανάκια – Ανάμεσά τους 15χρονος - Real.gr
Θεσσαλονίκη: Συμμορία νεαρών έκλεβε μηχανάκια – Ανάμεσά τους 15χρονος

10:30, 18/12/2025
  • Τρεις νεαροί, δύο 18χρονοι κι ένας 15χρονος, κατηγορούνται ότι από τον περασμένο Σεπτέμβριο προέβησαν σε 13 κλοπές δικύκλων στη Θεσσαλονίκη.
  • Η συμμορία, που δρούσε στην Καλαμαριά και σε περιοχές της ανατολικής Θεσσαλονίκης, έκλεβε τα δίκυκλα είτε για να τα χρησιμοποιήσει είτε για να πουλήσει τμήματά τους ως ανταλλακτικά.
  • Η δράση τους εξιχνιάστηκε μετά την επ’ αυτοφώρω σύλληψη ενός 18χρονου, ενώ όλα τα κλεμμένα δίκυκλα εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.
Τα μεταπωλούσαν ως ανταλλακτικά

Αδυναμία σε μηχανάκια είχαν τρεις νεαροί, που από τον περασμένο Σεπτέμβριο κατηγορούνται ότι προέβησαν σε 13 κλοπές δικύκλων, είτε για να τα χρησιμοποιήσουν είτε για να πουλήσουν τμήματά τους ως ανταλλακτικά.

Πρόκειται για δύο 18χρονους κι έναν 15χρονο, οι οποίοι δρούσαν στην Καλαμαριά και σε περιοχές της ανατολικής Θεσσαλονίκης, έχοντας συγκροτήσει εγκληματική συμμορία, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς ερευνούσαν τον τελευταίο καιρό τη δράση τους, ενώ τα στοιχεία των εμπλεκόμενων νεαρών ταυτοποιήθηκαν μετά την επ’ αυτοφώρω σύλληψη ενός εκ των 18χρονων για απόπειρα κλοπής δίκυκλης μηχανής.

Όλα τα δίκυκλα, μοτοποδήλατα και μοτοσικλέτες μικρού κυβισμού, τύπου «παπάκια» και «σκούτερ», εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.

