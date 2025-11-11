Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 14χρονος για ληστεία σε ψιλικατζίδικο υπό την απειλή μαχαιριού - Real.gr

Ένας 14χρονος συνελήφθη μετά από ληστεία, που διέπραξε την Κυριακή σε ψιλικατζίδικο σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Πιο συγκεκριμένα, ο ανήλικος αφαίρεσε υπό την απειλή μαχαιριού 600 ευρώ και συσκευές ηλεκτρονικών τσιγάρων ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι εμπλέκεται σε ακόμα δύο ληστείες.

Ειδικότερα, ο συλληφθείς στις το Σάββατο αφαίρεσε από παρόμοιο κατάστημα με τον ίδιο τρόπο το χρηματικό ποσό των (170) ευρώ, ενώ περί τα τέλη Οκτωβρίου 2025, από κοινού με δύο ακόμα ανήλικους συνεργούς του, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί, αφαίρεσαν ομοίως με την απειλή μαχαιριού το χρηματικό ποσό (950) ευρώ, από κατάστημα της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Τέλος, προέκυψε ότι οι δύο τελευταίοι ανήλικοι τέλη Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, εισήλθαν σε κατάστημα καφέ – ψιλικών και με την απειλή μαχαιριού αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των (200) ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη σχετική δικογραφία που σχηματίστηκε, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.