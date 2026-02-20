Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 16χρονος για revenge porn - Χτύπησε 17χρονη έγκυο - Real.gr

Quantcast
10:50, 20/02/2026
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 16χρονος για revenge porn – Χτύπησε 17χρονη έγκυο

Δεκαεξάχρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για εκδικητική πορνογραφία με θύμα συνομήλική του, με την οποία φαίνεται να διατηρεί σχέση.

Η ανάρτηση βίντεο με προσωπικές τους στιγμές στον λογαριασμό που διατηρεί ο ανήλικος σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, φέρεται να πυροδότησε ένταση κι ακολούθησε επεισόδιο, κατά το οποίο ο ίδιος απώθησε τη 17χρονη εγκυμονούσα φίλη της 16χρονης, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί στο γόνατο.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο 16χρονος συνελήφθη, κατηγορούμενος τόσο για την εκδικητική πορνογραφία σε βάρος της πρώτης κοπέλας (ο ίδιος στην πορεία απέσυρε το υλικό που είχε αναρτήσει) όσο και για το περιστατικό που αφορά τη δεύτερη (σωματική βλάβη).

