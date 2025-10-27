Quantcast
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 19χρονος οδηγός αυτοκινήτου – Παρέσυρε 27χρονη και την εγκατέλειψε - Real.gr
10:13, 27/10/2025
Ένας 19χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για τροχαίο με εγκατάλειψη, καθώς ενώ οδηγούσε αυτοκίνητο παρέσυρε γυναίκα και την εγκατέλειψε αιμόφυρτη στην άσφαλτο.

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 23:15 στη Λεωφόρο Νίκης, στο ύψος της Αριστοτέλους. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 19χρονος οδηγώντας αυτοκίνητο τραυμάτισε 27χρονη πεζή και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το σημείο του ατυχήματος χωρίς να ενημερώσει τις αστυνομικές αρχές ή να περιθάλψει την παθούσα.

Μετά από αναζητήσεις από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, ο νεαρός εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Επιπλέον, σε έλεγχο που διενεργήθηκε μετά τον εντοπισμό του, προέκυψε ότι οδηγούσε το εν λόγω όχημα υπό την επήρεια οινοπνεύματος, όπως αναφέρει το thestival.gr.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

