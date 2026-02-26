Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 23χρονος για μπαράζ διαρρήξεων - «Πάλι εσύ;» του είπαν οι αστυνομικοί - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Γνωστός των Αρχών αποδείχτηκε ο διαρρήκτης που εγκλωβίστηκε σε φρεάτιο ασανσέρ όταν πήγε να κλέψει κάβα στην περιοχή των Συκεών στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, οι αστυνομικοί που μπήκαν μέσα στο κατάστημα για να συλλάβουν τον δράστη που ξήλωνε τις γυψοσανίδες από το φρεάτιο του ασανσέρ καθώς είχε εγκλωβιστεί, μόλις αντίκρυσαν τον 23χρονο του είπαν «πάλι εσύ;».

Η κάβα ήταν το τρίτο «χτύπημα» του διαρρήκτη για εκείνη τη βραδιά, καθώς είχε εισβάλει, με τη βοήθεια συνεργού του, και σε μία καφετέρια 3-4 τετράγωνα πιο κάτω, ενώ νωρίτερα είχε κλέψει και ένα μίνι-μάρκετ.