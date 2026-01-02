Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 31χρονος που επιτέθηκε και τραυμάτισε 79χρονο ανήμερα Πρωτοχρονιάς - Real.gr

Στη σύλληψη ενός 31χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου, έπειτα από επεισόδιο βίας που σημειώθηκε το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 19:00, όταν ο 31χρονος, ο οποίος βρισκόταν σε κατάσταση εμφανούς μέθης, επιτέθηκε σε 79χρονο ημεδαπό, χτυπώντας τον με τα χέρια. Από την επίθεση, ο ηλικιωμένος άνδρας κατέρρευσε στο έδαφος και τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία σε νοσοκομείο της πόλης, όπου και νοσηλεύεται.

Ο 31χρονος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.