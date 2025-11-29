Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 32χρονος για επίθεση σε αστυνομικό - Real.gr

Quantcast
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 32χρονος για επίθεση σε αστυνομικό
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 32χρονος για επίθεση σε αστυνομικό

20:15, 29/11/2025
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 32χρονος για επίθεση σε αστυνομικό

Ένας 32χρονος άνδρας συνελήφθη σήμερα στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενος «για σωματική βλάβη, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων».

«Ο κατηγορούμενος, κατά τη διενέργεια ελέγχων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της πόλης, επιτέθηκε απρόκλητα με τα χέρια του σε βάρος αστυνομικού με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει, ενώ συνέχισε την επίθεση και αφού ο αστυνομικός είχε πέσει στο έδαφος», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ο κατηγορούμενος «αντιστάθηκε σθεναρά», με αποτέλεσμα «να χρησιμοποιηθεί από τους αστυνομικούς η απολύτως απαραίτητη βία για να τον ακινητοποιήσουν».

Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε για παροχή πρώτων βοηθειών σε νοσοκομείο, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

