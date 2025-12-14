Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 32χρονος που συμμετείχε σε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών - Real.gr

Οι συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, οδήγησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμου που διευκόλυνε την παράνομη μεταφορά στη χώρα παράτυπων μεταναστών.

Πρόκειται για έναν 32χρονο αλλοδαπό, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράνομη μεταφορά και προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της Χώρας, εγκληματική οργάνωση και για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης.

Ειδικότερα, έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε βραδινές ώρες χθες (13-12-2025) σε όχημα που οδηγούσε ο 32χρονος, στην Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Βεροίας (ύψος Αγίου Αθανασίου), εντοπίσθηκαν πέντε αλλοδαποί, οι οποίοι στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων για την παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι παράτυποι αλλοδαποί εισήλθαν την ίδια ημέρα παράνομα στη χώρα, έχοντας καταβάλει το χρηματικό ποσό των 2.800 ευρώ έκαστος, σε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Μυγδονίας, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο, χρηματικό ποσό και το όχημα μεταφοράς.