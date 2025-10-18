Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 37χρονη που διέπραττε ληστείες χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού - Real.gr

Συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής (17/10) στη Θεσσαλονίκη 37χρονη αλλοδαπή, η οποία εμπλέκεται σε δύο περιπτώσεις ληστειών με χρήση σπρέι πιπεριού.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, η συλληφθείσα μαζί με έτερη συνεργό, που αναζητείται, πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας στην ευρύτερη περιοχή της οδού Γιαννιτσών, χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού σε βάρος 27χρονου αλλοδαπού, αφαίρεσαν από το εσωτερικό του αυτοκινήτου του, πορτοφόλι που περιείχε 800 ευρώ. Αργότερα, δρώντας με τον ίδιο τρόπο, αφαίρεσαν από αυτοκίνητο 40χρονου ημεδαπού στην περιοχή της Μενεμένης, πορτοφόλι που, μεταξύ άλλων, περιείχε το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ.

Επιπλέον, προέκυψε ότι σε βάρος της 37χρονης, εκκρεμεί απόφαση Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 5 ετών για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.