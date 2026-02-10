Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 40χρονος - Είχε στην κατοχή του 81 χάπια ecstasy και κοκαΐνη - Real.gr

Αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο ελέγχων για τον εντοπισμό ατόμων που ενέχονται σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, συνέλαβαν 40χρονο άντρα, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Πρόκειται για άνδρα ο οποίος, μεσημβρινές ώρες χθες εντοπίστηκε σε περιοχή του κέντρου πόλης και σε έλεγχο που του έγινε διαπιστώθηκε ότι κατείχε μικροποσότητα κοκαΐνης και συσκευασία που περιείχε (81) δισκία Ecstasy (MDMA). Επιπρόσθετα, κατασχέθηκαν από την κατοχή του ηλεκτρικό πατίνι που χρησιμοποιούσε, κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.