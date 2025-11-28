Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 42χρονος Τούρκος, καταζητούμενος στην πατρίδα του - Real.gr

Καταζητούμενος από τις τουρκικές διωκτικές αρχές συνελήφθη χθες το πρωί στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος.

Πρόκειται για 42χρονο, Τούρκο υπήκοο, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων από τις αρχές της γειτονικής χώρας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η ερυθρά αγγελία αφορά αδικήματα του τουρκικού ποινικού δικαίου για «ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, αιτίες για διακριτική εξομάλυνση, στέρηση εξάσκησης ορισμένων δικαιωμάτων, σωματική βλάβη, σοβαρή σωματική βλάβη λόγω των συνεπειών του, σωματική βλάβη από αμέλεια και απόδραση καταδικασθέντα ή κρατουμένου».

Ο 42χρονος οδηγείται στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες που αφορούν το αίτημα των Τούρκων να εκδοθεί.