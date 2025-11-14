Quantcast
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 43χρονη από την Ολλανδία με ευρωπαϊκό ένταλμα - Real.gr
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 43χρονη από την Ολλανδία με ευρωπαϊκό ένταλμα

11:38, 14/11/2025
Σαραντατριάχρονη υπήκοος Ολλανδίας συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, με ευρωπαϊκό ένταλμα των διωκτικών αρχών της πατρίδας της.

Οι Ολλανδοί την κατηγορούν για το αδίκημα της σκόπιμης απομάκρυνσης ανηλίκου από τη νόμιμη ή αρμόδια επιτήρηση, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είναι μητέρα δύο ανήλικων τέκνων (13 και 15 ετών), εκ των οποίων το ένα βρισκόταν σε καθεστώς επιτήρησης από τις αρμόδιες ολλανδικές Αρχές, εξαιτίας επιθετικών συμπεριφορών. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τον περασμένο Μάιο, η 43χρονη πήρε τα παιδιά της και εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Θεσσαλονίκη, όπου ξεκίνησε να εργάζεται.

Μετά την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος, η κατηγορούμενη οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης (τμήμα εκδόσεων), όπου δήλωσε πως δεν επιθυμεί να εκδοθεί στην πατρίδα της, ενώ τοποθετούμενη ως προς την κατηγορία φέρεται να είπε ότι το έκανε «για να προστατέψω το παιδί».

Αποφασίστηκε η κράτησή της μέχρι να αποφανθεί το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο για την έκδοσή της ή μη. Παράλληλα, ενημερώθηκε η Εισαγγελία Ανηλίκων Θεσσαλονίκης ώστε σε συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς να υπάρξει μέριμνα για τα δύο ανήλικα τέκνα.

