Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 49χρονος σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για διακίνηση ναρκωτικών - Real.gr

20:45, 23/11/2025
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 49χρονος σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για διακίνηση ναρκωτικών

Ένας 40χρονος σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για διακίνηση ναρκωτικών, συνελήφθη το πρωί από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Ο συλληφθείς εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιούσαν αστυνομικοί του Γραφείου Δίωξης Εκβιαστών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Θεσσαλονίκη.

Όπως προέκυψε, η καταδικαστική απόφαση αφορούσε ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, από υπότροπο δράστη, με τις μορφές της κατοχής, πώλησης, παραλαβής και μεσολάβησης σε αγοραπωλησία ναρκωτικών, παράδοσης διάθεσης, αγοράς, μεταφοράς, αποθήκευσης και ηθικής αυτουργίας σε κατοχή, παράδοση, πώληση, παραλαβή, αποθήκευση, διάθεση και αγορά ναρκωτικών ουσιών, από κοινού και κατά μόνας, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, με προσδοκώμενο όφελος άνω των 75.000 ευρώ, με ποινή κάθειρξης 14 ετών, χρηματική ποινή 80.000 ευρώ και καταβολή δικαστικών εξόδων 1.200 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

