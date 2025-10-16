Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 54χρονος για 21 διαρρήξεις καταστημάτων και λεία 18.000 ευρώ - Real.gr

Για 21 διαρρήξεις κατηγορείται 54χρονος, ο οποίος συνελήφθη το πρωί στην Χαριλάου Θεσσαλονίκης, σε εκτέλεση εντάλματος που εκκρεμούσε εις βάρος του από τις ανακριτικές αρχές της πόλης.

Όπως έγινε γνωστό, κατά την τελευταία 5ετία, και συγκεκριμένα από τον Δεκέμβριο του 2020 έως τον Ιούνιο του τρέχοντος έτος, κατηγορείται οτι διέπραξε τη μία διάρρηξη μετά την άλλη, φτάνοντας συνολικά τις 21. Ο ίδιος φαίνεται πως είχε… αδυναμία σε καταστήματα, με τη συνολική του λεία να ανέρχεται σε 18.000 ευρώ, αλλά και αντικείμενα αξίας 1.700 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ