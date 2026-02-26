Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 68χρονος - Είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 28 ετών και χρηματική ποινή 180.000 ευρώ - Real.gr

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, συνέλαβαν μεσημβρινές ώρες της Τρίτης, 68χρονο σε βάρος του οποίου εκκρεμεί καταδικαστική απόφαση.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, πρόκειται για απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης (28) ετών και χρηματική ποινή (180.000) ευρώ , για παράβαση της Νομοθεσίας που αφορά σε «Παραλαβή πολιτών τρίτης χώρας που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στο Ελληνικό έδαφος».

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.