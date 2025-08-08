Πέλλα: Συνελήφθη ανήλικος με 1000 αρχεία παιδικής πορνογραφίας - Real.gr

Σοκ προκαλεί η είδηση της σύλληψης ενός 15χρονου αγοριού στην Πέλλα, ο οποίος φέρεται να κατείχε στο κινητό του και σε ψηφιακές συσκευές υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία που έφτασε στη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, σύμφωνα με την οποία χρήστης διαδικτυακής πλατφόρμας φερόταν να διακινεί υλικό αυτού του είδους. Τα στοιχεία αξιολογήθηκαν άμεσα, και ύστερα από συνεργασία με παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και τις Εισαγγελικές Αρχές, ταυτοποιήθηκε ο ανήλικος και εντοπίστηκε η κατοικία του, αναφέρει το rthess.

Το πρωί της Πέμπτης (7/8), αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με την παρουσία δικαστικού λειτουργού, πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του 15χρονου στη Σκύδρα, όπου εντόπισαν και κατέσχεσαν δύο κινητά τηλέφωνα και έναν σκληρό δίσκο.

Κατά την πρώτη ψηφιακή ανάλυση, εντοπίστηκαν περίπου 1.000 αρχεία (φωτογραφίες και βίντεο) με περιεχόμενο πορνογραφίας ανηλίκων. Ο ανήλικος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τα ψηφιακά ευρήματα να εξετάζονται λεπτομερώς από την Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος. Ο 15χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα και παραπέμφθηκε σε Ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί για τις πράξεις που του αποδίδονται.