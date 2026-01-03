Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ανήλικος που άλλαξε την ηλικία στην ταυτότητά του για να αγοράσει αλκοόλ - Real.gr

Από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σχεδιάστηκε ειδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων, η οποία υλοποιήθηκε βραδινές ώρες χθες (02-01-2026) έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (03-01-2026), σε περιοχές του Δήμου Καλαμαριάς, με τη συνδρομή αστυνομικών των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αστυνομίας, Αλλοδαπών και Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της δράσης ελέγχθηκαν συνολικά 69 ανήλικοι, καθώς και 4 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Επιπλέον, συνελήφθη ένας ανήλικος για πλαστογραφία, διότι όπως διαπιστώθηκε αγόρασε δύο φιάλες αλκοολούχου ποτού, υποδεικνύοντας δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, το οποίο είχε αλλοιώσει προκειμένου να φαίνεται ως ενήλικος.