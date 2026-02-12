Quantcast
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη σωφρονιστικός υπάλληλος, κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών - Real.gr
real player

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη σωφρονιστικός υπάλληλος, κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών

16:15, 12/02/2026
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη σωφρονιστικός υπάλληλος, κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών

Σωφρονιστικός υπάλληλος συνελήφθη με την κατηγορία της εμπλοκής σε διακίνηση ναρκωτικών.

Είχε προηγηθεί έρευνα της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας της ΕΛ.ΑΣ. Στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκαν ύποπτες συνομιλίες που είχε με κρατούμενους.

Εις βάρος του 33χρονου σωφρονιστικού, ο οποίος υπηρετεί σε κατάστημα κράτησης της Βόρειας Ελλάδας, ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών.

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας συνελήφθη κι ένας ιδιώτης, που παραπέμφθηκε με τον 33χρονο να απολογηθεί στον ανακριτή.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη σωφρονιστικός υπάλληλος, κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη σωφρονιστικός υπάλληλος, κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών

16:15 12/02
Λοβέρδος στον Realfm 97,8: Ο Παναγόπουλος έχει μακελευτεί χωρίς να γνωρίζουμε κάτι για την υπόθεση – Τι είπε για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Λοβέρδος στον Realfm 97,8: Ο Παναγόπουλος έχει μακελευτεί χωρίς να γνωρίζουμε κάτι για την υπόθεση – Τι είπε για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

16:13 12/02
Νέα ένταση στη Βουλή: Σφοδρή σύγκρουση Νίκης Κεραμέως - Ζωής Κωνσταντοπούλου

Νέα ένταση στη Βουλή: Σφοδρή σύγκρουση Νίκης Κεραμέως - Ζωής Κωνσταντοπούλου

16:09 12/02
Ιταλία: Παιδάκι δύο ετών κινδυνεύει να πεθάνει, λόγω λανθασμένης μεταμόσχευσης καρδιάς με κατεστραμμένο μόσχευμα

Ιταλία: Παιδάκι δύο ετών κινδυνεύει να πεθάνει, λόγω λανθασμένης μεταμόσχευσης καρδιάς με κατεστραμμένο μόσχευμα

16:00 12/02
Φάμελλος: Η κυβέρνηση ξεπληρώνει γραμμάτια στα μεγάλα συμφέροντα και στην εργοδοσία

Φάμελλος: Η κυβέρνηση ξεπληρώνει γραμμάτια στα μεγάλα συμφέροντα και στην εργοδοσία

15:48 12/02
Θεσσαλονίκη: Εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε διαρρήξεις και κλοπές – Ξεπερνάει τις 400.000 ευρώ η «λεία»

Θεσσαλονίκη: Εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε διαρρήξεις και κλοπές – Ξεπερνάει τις 400.000 ευρώ η «λεία»

15:45 12/02
Τσικνοπέμπτη: Πήραν φωτιά οι ψησταριές στην Αθήνα - Γιορτινή ατμόσφαιρα με χορούς και εδέσματα στο κέντρο της πόλης - Εικόνες & βίντεο

Τσικνοπέμπτη: Πήραν φωτιά οι ψησταριές στην Αθήνα - Γιορτινή ατμόσφαιρα με χορούς και εδέσματα στο κέντρο της πόλης - Εικόνες & βίντεο

15:35 12/02
Finalcial Times: Έφοδος της βελγικής αστυνομίας στην Κομισιόν για υπόθεση πώλησης ακινήτων

Finalcial Times: Έφοδος της βελγικής αστυνομίας στην Κομισιόν για υπόθεση πώλησης ακινήτων

15:31 12/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved