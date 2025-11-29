Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη υπήκοος Τουρκίας - Αναζητούνταν με Ερυθρά Αγγελία των αρχών της χώρας του - Real.gr

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη, αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη 50χρονος υπήκοος Τουρκίας, ο οποίος αναζητούνταν με Ερυθρά Αγγελία των τουρκικών αρχών, ενώ προσήχθησαν ακόμα 3 υπήκοοι Τουρκίας.

Σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία που αφορούσε αδικήματα του τουρκικού ποινικού κώδικα για «ληστεία διαπραχθείσα από πολλά άτομα, εκμεταλλεύοντας τη δύναμη του εκφοβισμού εγκληματικής οργάνωσης, προς όφελος της οργάνωσης».

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.