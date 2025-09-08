Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο 18χρονοι και ένας 14χρονος για ληστεία σε κατάστημα καφέ-ψιλικών - Real.gr

Quantcast
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο 18χρονοι και ένας 14χρονος για ληστεία σε κατάστημα καφέ-ψιλικών
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο 18χρονοι και ένας 14χρονος για ληστεία σε κατάστημα καφέ-ψιλικών

22:30, 08/09/2025
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο 18χρονοι και ένας 14χρονος για ληστεία σε κατάστημα καφέ-ψιλικών

Οι συλληφθέντες, με την απειλή μαχαιριού, που έφερε ένα εξ αυτών, αφαίρεσαν συρτάρι ταμειακής μηχανής κι ένα τσαντάκι μέσης, που περιείχαν συνολικά 1.250 ευρώ.

Δύο 18χρονοι και ένας 14χρονος συνελήφθησαν για τη ληστεία που έγινε σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες σε κατάστημα καφέ-ψιλικών στην περιοχή Χαριλάου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι συλληφθέντες, με την απειλή μαχαιριού, που έφερε ένα εξ αυτών, αφαίρεσαν συρτάρι ταμειακής μηχανής κι ένα τσαντάκι μέσης, που περιείχαν συνολικά 1.250 ευρώ.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα προαναφερόμενα άτομα, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (08-09-2025), εισήλθαν σε κατάστημα καφέ – ψιλικών στην περιοχή Χαριλάου και με την απειλή μαχαιριού, που έφερε ένα εξ αυτών, αφαίρεσαν συρτάρι ταμειακής μηχανής κι ένα τσαντάκι μέσης, που περιείχαν συνολικά 1.250 ευρώ.

Μετά από άμεση κινητοποίηση αστυνομικών οι τρεις νεαροί εντοπίστηκαν στην αυλή σχολικού συγκροτήματος της ευρύτερης περιοχής. Συνελήφθησαν δύο εξ αυτών, ενώ ο τρίτος προσπάθησε να διαφύγει, για να συλληφθεί λίγο αργότερα κι έπειτα από καταδίωξη.

Κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά προερχόμενα από τη ληστεία τα οποία βρέθηκαν τόσο στην κατοχή τους όσο και σε σημείο του σχολικού προαυλίου όπου τα απέκρυψαν επιμελώς. Τα χρήματα αποδόθηκαν στο νόμιμο κάτοχό τους.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ένας από τους 18χρονους τον Αύγουστο και αρχές Σεπτεμβρίου διέπραξε μια ληστεία και απόπειρα ληστείας σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Στην πρώτη περίπτωση, με την απειλή μαχαιριού που έφερε συνεργός του, αφαίρεσαν συρτάρι ταμειακής μηχανής με 270 ευρώ, ενώ στη δεύτερη, ο 18χρονος, με χρήση λεκτικής βίας, αποπειράθηκε να αφαιρέσει χρηματικό ποσό.

Σε βάρος του προαναφερόμενου αλλά και του ανηλίκου έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι με σχετικές διατάξεις Ανακριτικών Τμημάτων Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, για το αδίκημα της ληστείας.

Δικογραφία σχηματίστηκε και για τους τρεις, κατά περίπτωση για τα αδικήματα της ληστείας, της απείθειας και για παράβαση του Νόμου περί όπλων κι οδηγήθηκαν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

