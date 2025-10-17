Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν μέλη κυκλώματος σεξουαλικής εκμετάλλευσης και παιδικής πορνογραφίας - Θύματα ανήλικοι - Real.gr

Εντοπίστηκαν ένας 21χρονος αλλοδαπός και ένας 18χρονος που εκμεταλλεύονταν ευάλωτα παιδιά μέσω διαδικτύου - Εμπλοκή με διεθνές ένταλμα της INTERPOL για τον έναν εκ των κατηγορούμενων.

Δύο νεαροί, ένας 21χρονος αλλοδαπός και ένας 18χρονος ημεδαπός, συνελήφθησαν χθες το πρωί από αστυνομικούς της Δίωξης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη, καθώς κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν μέσω διαδικτύου, με στόχο τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και τη διακίνηση παιδικής πορνογραφίας.

Σε βάρος τους εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης από την Ανακρίτρια του 6ου Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος Θεσσαλονίκης, με κατηγορίες που περιλαμβάνουν ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, βαριά σωματική βλάβη με έμμεση αυτουργία, πορνογραφία ανηλίκων και εκδικητική πορνογραφία.

Υπενθυμίζεται πως ο 21χρονος είχε συλληφθεί και τον Απρίλιο του 2025 από τη Δίωξη Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, έπειτα από διεθνή αναζήτηση της INTERPOL, καθώς εκκρεμούσε αίτημα έκδοσής του στις ΗΠΑ για σοβαρές υποθέσεις εκμετάλλευσης ανηλίκων που έλαβαν χώρα μεταξύ Δεκεμβρίου 2023 και Απριλίου 2025.

Oπως αναφέρει το emakedonia, oι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ οι έρευνες για τη δράση της οργάνωσης συνεχίζονται.