Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν τρία αδέλφια για εμπόριο προϊόντων «μαϊμού» μέσω διαδικτύου - Real.gr
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν τρία αδέλφια για εμπόριο προϊόντων «μαϊμού» μέσω διαδικτύου

21:15, 10/12/2025
ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

  • Τρία αδέλφια συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη ως μέλη εγκληματικής συμμορίας που εμπορεύονταν, μέσω διαδικτύου, απομιμητικά ρούχα, αξεσουάρ, αρώματα και καλλυντικά.
  • Τουλάχιστον από τα τέλη του 2021, τα κατηγορούμενα αδέλφια διέθεταν συστηματικά προς πώληση παραποιημένα προϊόντα μαζί με γνήσια, χρησιμοποιώντας ιστοσελίδα και λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Από την οικονομική έρευνα προέκυψε ότι από τις αρχές του 2023 έως τον Νοέμβριο του 2025 είχαν εισπραχθεί 486.800 ευρώ από πωλήσεις. Κατά τις έρευνες, κατασχέθηκαν 123 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων, 40.300 ευρώ και ένα αυτοκίνητο.
Ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη.

Τρία αδέλφια συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη ως μέλη εγκληματικής συμμορίας που εμπορεύονταν, μέσω διαδικτύου, απομιμητικά ρούχα, αξεσουάρ, αρώματα και καλλυντικά. Τη φερόμενη δράση τους αποκάλυψε το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων διαπιστώθηκε ότι τα κατηγορούμενα αδέλφια – δύο γυναίκες κι ένας άντρας – τουλάχιστον από τα τέλη του 2021, διέθεταν συστηματικά προς πώληση παραποιημένα προϊόντα μαζί με γνήσια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να πετύχουν τον σκοπό τους, χρησιμοποιούσαν ιστοσελίδα και λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξαπατώντας έτσι τους καταναλωτές και αποκομίζοντας παράνομα κέρδη, τα οποία στη συνέχεια νομιμοποιούσαν μέσω της εισαγωγής τους στο τραπεζικό σύστημα.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, από την οικονομική έρευνα που πραγματοποιήθηκε προέκυψε ότι μόνο από τις αρχές του 2023 έως τον Νοέμβριο του 2025 είχαν εισπραχθεί μέσω αντικαταβολών 486.800 ευρώ από πωλήσεις είτε γνήσιων είτε απομιμητικών προϊόντων, ενώ εντοπίστηκαν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και πραγματικών χρηματικών ροών των εμπλεκομένων.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν σε σπίτια και αποθηκευτικούς χώρους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 123 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων επώνυμων εταιρειών, το χρηματικό ποσό των 40.300 ευρώ, ως προερχόμενο από την παράνομη δραστηριότητα, ενώ επιπλέον κατασχέθηκε κι ένα αυτοκίνητο, ως μέσο τέλεσης της παράνομης δραστηριότητας. Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα πραγματογνωμοσύνες, η επαπειλούμενη ζημία από τα παραπάνω κατασχεθέντα προϊόντα ανέρχεται σε 59.250 ευρώ, ενώ εκκρεμούν απαντήσεις ακόμη 9 εταιρειών.

Εις βάρος των συλληφθέντων η εισαγγελέας άσκησε κακουργηματική δίωξη και τους παρέπεμψε να απολογηθούν στον τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

