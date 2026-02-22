Θεσσαλονίκη: Σύστημα τυχαίας απόδοσης πινακίδων κυκλοφορίας μέσα από ηλεκτρονικό αρχείο διαθέσιμων επιλογών - Real.gr

Σύστημα τυχαίας απόδοσης πινακίδων κυκλοφορίας μέσα από ηλεκτρονικό αρχείο διαθέσιμων επιλογών λειτουργεί στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών της.

Με την εφαρμογή που φέρει την ονομασία «Ε–plate», ο πολίτης που προσέρχεται στο γκισέ της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, αφού καταθέσει το αίτημά του για χορήγηση πινακίδων, λαμβάνει αυτόματα αριθμό ψηφιακού πρωτοκόλλου και λίγα λεπτά μετά την ενεργοποίηση του συστήματος, γνωρίζει τον αριθμό και παραλαμβάνει τις πινακίδες για το όχημά του.

Τη σχετική πρωτοβουλία για τη δημιουργία του συστήματος ανέλαβαν οι αντιπεριφερειάρχες Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Νίκος Τζόλλας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, Σωκράτης Δωρής, ενώ σε τρεις μήνες αναπτύχθηκε από τη Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η εφαρμογή, που αποτελείται από 35.000 γραμμές κώδικα και χρησιμοποιείται από 78 χρήστες, υπαλλήλους της Περιφέρειας σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, σε δέκα σημεία της υπηρεσίας μεταφορών (8 διευθύνσεις, ένα τμήμα και ένα γραφείο). Αφορά δε, τη διαδικασία της χορήγησης ή αντικατάστασης πινακίδας οχήματος και περιλαμβάνει μια σειρά εσωτερικών ενεργειών.

Ο κ. Τζόλλας δήλωσε ότι «η ψηφιακή διακυβέρνηση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός ενισχύουν τη διαφάνεια και την παραγωγικότητα του ανθρώπινου δυναμικού, ενώ βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη σε όρους κόστους, χρόνου εργασίας και ποιότητας ζωής».

«Το σύστημα Ε-plate είναι μια διαδικασία που εφαρμόζεται αποκλειστικά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και έχει σαν πρόσημο τη διαφάνεια και την ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, λόγω της διασύνδεσής της με άλλες εφαρμογές της Περιφέρειας και του Υπουργείου Μεταφορών», επισήμανε, από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και Επικοινωνιών, Σωκράτης Δωρής. Ο ίδιος ανέφερε, μάλιστα, ότι το μόνο που χρειάζεται να κάνει ο πολίτης είναι «να επιλέξει μονό ή ζυγό αριθμό!».

«Το νέο σύστημα έχει κλείσει έναν χρόνο λειτουργίας και μέσω αυτού αποδόθηκαν 38.000 πινακίδες στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», σημείωσε ο διευθυντής Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας, Απόστολος Πλεξίδας. Παράλληλα, σχολίασε ότι «αυτή η διαδικασία μπορεί να αποτρέψει λάθη στην καταχώρηση του αριθμού ή του ονόματος του ιδιοκτήτη του οχήματος, είτε ακόμη και περιπτώσεις παράκαμψης της σειράς απόδοσης πινακίδας».

Αιτήματα για συγκεκριμένες πινακίδες

Με τον τρόπο αυτό, άλλωστε, τίθεται ένα τέλος στην διατύπωση διαφόρων αιτημάτων από την πλευρά των οδηγών σε ό,τι αφορά συγκεκριμένους αριθμούς πινακίδων. Είναι χαρακτηριστικό ότι αίτημα αλλαγής πινακίδας είχε καταθέσει ιερέας, ο οποίος είχε λάβει πινακίδα με τρία εξάρια για το δίκυκλό του. Επίσης δημοφιλής αριθμός που συγκέντρωνε μεγάλο αριθμό αιτημάτων στην απόδοση πινακίδων κυκλοφορίας είναι το 1926, ημερομηνία ίδρυσης του ποδοσφαιρικού σωματείου του ΠΑΟΚ. Αντίστοιχα αιτήματα αφορούσαν και άλλες ποδοσφαιρικές ομάδες. Δεν ήταν, εξάλλου, σπάνια η περίπτωση να ζητούνται από τους οδηγούς πινακίδες κυκλοφορίας με τον μήνα και το έτος γέννησης των παιδιών τους.

Οι υπηρεσίες, πάντως, έχουν προβλέψει τη δυνατότητα δεύτερης επιλογής πινακίδας μέσω του συστήματος τυχαίας επιλογής τους από το ηλεκτρονικό αρχείο προκειμένου να εξυπηρετηθούν όσοι, για κάποιον λόγο, δεν είναι ικανοποιημένοι από τον αριθμό που έλαβαν.

Μια καλή πρακτική προς εφαρμογή και από άλλες Περιφέρειες

Η διαδικασία έχει ήδη αναγνωριστεί ως μια καλή ψηφιακή πρακτική ενώ αιτήματα για την εφαρμογή της έχουν διατυπωθεί από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και από άλλες περιφέρειες της χώρας. Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τις Περιφέρειες της χώρας για την ψηφιοποίηση και την ομογενοποίηση των διαδικασιών των 13 Περιφερειών, σημαντικές ψηφιακές υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα ενσωματωθούν στο ενιαίο αυτό σύστημα που ολοκληρώνεται μέχρι τον προσεχή Μάρτιο, προκειμένου οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από κάθε περιοχή της Ελλάδας να έχουν την ίδια ψηφιακή εμπειρία στις συναλλαγές τους με όλες τις περιφέρειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ