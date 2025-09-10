Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν τρία άτομα για φθορές στον νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό - Real.gr

Στην ταυτοποίηση των στοιχείων τριών ατόμων για υπόθεση φθοράς σε χώρους του νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, που σημειώθηκε τον Φεβρουάριο του 2024, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Κράτους και Δημοκρατικού Πολιτεύματος της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Όπως διαπιστώθηκε, πρόκειται για δύο ημεδαπούς άντρες, ηλικίας 29 και 24 ετών και μία 21χρονη ημεδαπή γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για την ταυτοποίηση και των υπολοίπων εμπλεκομένων στην υπόθεση.