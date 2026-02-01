Θεσσαλονίκη: Τέντα έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικίας λόγω των ισχυρών ανέμων - ΦΩΤΟ - Real.gr

Ισχυροί άνεμοι πλήττουν από νωρίς το πρωί της Κυριακής τη Βόρεια Ελλάδα. Συγκεκριμένα, στη Θεσσαλονίκη πτώσεις δέντρων σημειώθηκαν σε περιοχές του κέντρου της πόλης, του δήμου Παύλου Μελά, Νεάπολης – Συκεών, και Δέλτα, με την Πυροσβεστική να βρίσκεται επί ποδός για την απομάκρυνση τους.

Μάλιστα, η Πυροσβεστική δέχεται από νωρίς το πρωί κλήσεις και για πτώσεις αντικειμένων από πολυκατοικίες και διαμερίσματα. Μία τέντα έφυγε από μπαλκόνι από τον τελευταίο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Δεσπεραί, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και κατέληξε στο δρόμο. Ευτυχώς, δεν περνούσε κάποιος εκείνη την στιγμή από κάτω και δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Δείτε φωτογραφία από την σελίδα του Facebook Σωματείο Φίλοι του Ιστορικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης:

Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και σε άλλες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, με τις αρχές να παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.

Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται οι περιφέρειες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής και η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφύγουν περιττές μετακινήσεις μέχρι να υποχωρήσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.