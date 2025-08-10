Θεσσαλονίκη: Τέσσερα άτομα χτύπησαν γυναίκα, της άρπαξαν το πορτοφόλι και της έσπασαν τα γυαλιά - Real.gr

Την εξιχνίαση ληστείας σε βάρος ημεδαπής γυναίκας το μεσημέρι της 7/8, πέτυχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου στο πλαίσιο έρευνας που πραγματοποίησαν.

Όπως επισημαίνεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, από την έρευνα που έγινε, προέκυψε η ταυτοποίηση των στοιχείων δύο ημεδαπών, μίας 48χρονης γυναίκας και ενός 51χρονου άντρα, για τους οποίους σχηματίστηκε δικογραφία.

Οι δράστες, μαζί με δύο συνεργούς τους, προσέγγισαν την παθούσα και με χρήση βίας αφαίρεσαν το πορτοφόλι της, το οποίο περιείχε χρηματικό ποσό, τραπεζική κάρτα και προσωπικά αντικείμενα.

Επίσης, προκάλεσαν φθορές στα γυαλιά ηλίου που φορούσε η γυναίκα.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα για περαιτέρω ενέργειες.