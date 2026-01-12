Θεσσαλονίκη: Τέσσερις ανήλικοι χτύπησαν 15χρονη για λόγους ερωτικής αντιζηλίας - Κατέγραψαν την επίθεση σε βίντεο - Real.gr

Εξιχνιάσθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου περιστατικό επίθεσης σε βάρος ανήλικης ημεδαπής, που σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2025, στο κέντρο της πόλης.

Στην υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τέσσερις νεαροί δράστες – τρεις κοπέλες και ένα αγόρι – σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απλή σωματική βλάβη, απειλή, εξύβριση και παραβίαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, βραδινές ώρες της 05-10-2025, οι δράστες πλησίασαν την ανήλικη παθούσα. Με αφορμή ερωτική αντιζηλία, τρεις εκ των δραστών της προκάλεσαν σωματικές βλάβες, την εξύβρισαν και την απείλησαν, ενώ η τέταρτη βιντεοσκοπούσε όλο το περιστατικό.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ολοκληρώνοντας την έρευνα που αναδεικνύει την αποφασιστικότητα της αστυνομίας να αντιμετωπίζει κάθε μορφή βίας κατά των ανηλίκων.