Quantcast
Θεσσαλονίκη: Θύμα εξαπάτησης μια 70χρονη από άτομα που παρίσταναν τους τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ - Real.gr
real player

Θεσσαλονίκη: Θύμα εξαπάτησης μια 70χρονη από άτομα που παρίσταναν τους τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ

22:30, 25/12/2025
Θεσσαλονίκη: Θύμα εξαπάτησης μια 70χρονη από άτομα που παρίσταναν τους τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ

Σύνοψη από το

  • Θύμα εξαπάτησης έπεσε στη Θεσσαλονίκη μια 70χρονη, από άτομα που παρίσταναν τους τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ.
  • Οι δράστες, προσποιούμενοι υπαλλήλους ηλεκτρικής ενέργειας, την έπεισαν να βγάλει έξω από το σπίτι της κοσμήματα, λίρες και μετρητά, αποσπώντας 450 λίρες Αγγλίας, 10.000 ευρώ και χρυσαφικά αξίας 100.000 ευρώ.
  • Η Αστυνομία, μετά την καταγγελία, ταυτοποίησε τους τρεις από τους τέσσερις δράστες, ωστόσο τα κλοπιμαία δεν έχουν βρεθεί.
Της πήραν λίρες, κοσμήματα και χρήματα.

Θύμα εξαπάτησης έπεσε στη Θεσσαλονίκη μια 70χρονη, καθώς σύμφωνα με την καταγγελία της στο Α.Τ Πυλαίας-Χορτιάτη άτομα που παρίσταναν τους τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ την έπεισαν να βγάλει στην εξώπορτα, κοσμήματα, λίρες και μετρητά.

Σύμφωνα με τη δήλωση της παθούσας, οι δράστες απέσπασαν 450 λίρες Αγγλίας, 10.000 ευρώ μετρητά και χρυσαφικά κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ. Η ίδια κατέθεσε ότι μέλος της συμμορίας χθες το πρωί, παραμονή των Χριστουγέννων, της τηλεφώνησε στο σταθερό της τηλέφωνο και προσποιήθηκε τον υπάλληλο ηλεκτρικής ενέργειας, λέγοντάς της ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος και ότι πρέπει να βγάλει εκτός της οικίας της ότι πολύτιμα πράγματα έχει στο σπίτι. Η γυναίκα έβγαλε έξω από το σπίτι της σε νάιλον σακούλες τα χρήματα, τα κοσμήματα και όσες χρυσές λίρες είχε, με αποτέλεσμα ένα άλλο μέλος της συμμορίας να πάρει τις σακούλες λίγο αργότερα.

Η γυναίκα όταν αντιλήφθηκε ότι έπεσε θύμα απατεώνων, ενημέρωσε την Αστυνομία, η οποία κατάφερε και ταυτοποίησε τους τρεις από τους τέσσερις δράστες, χωρίς όμως να βρεθούν οι σακούλες με τα μετρητά, τα κοσμήματα και τις χρυσές λίρες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Ελένη Παπαδοπούλου: Πώς το ελληνικό FBI εξιχνίασε τη δολοφονία της – Ο ρόλος του πυροσβέστη και η απουσία του γιου από την κηδεία

Ελένη Παπαδοπούλου: Πώς το ελληνικό FBI εξιχνίασε τη δολοφονία της – Ο ρόλος του πυροσβέστη και η απουσία του γιου από την κηδεία

12:07 27/12
Αγρότες: Τι αποφάσισαν στο μπλόκο της Νίκαιας - Οι δρόμοι που είναι κλειστοί και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Αγρότες: Τι αποφάσισαν στο μπλόκο της Νίκαιας - Οι δρόμοι που είναι κλειστοί και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

15:10 27/12
Βαρδούσια Όρη: Ποιοι ήταν οι 4 ορειβάτες που έχασαν τη ζωή τους - Βρέθηκαν σχεδόν αγκαλιασμένοι

Βαρδούσια Όρη: Ποιοι ήταν οι 4 ορειβάτες που έχασαν τη ζωή τους - Βρέθηκαν σχεδόν αγκαλιασμένοι

13:16 27/12
Θεσσαλονίκη: Eργατικό ατύχημα σε κρεοπωλείο - Τραυματίστηκε 67χρονος εργαζόμενος

Θεσσαλονίκη: Eργατικό ατύχημα σε κρεοπωλείο - Τραυματίστηκε 67χρονος εργαζόμενος

15:01 27/12
Ροδόπη: Δικογραφία για εμπρησμό από αμέλεια σε βάρος της μητέρας του 7χρονου - Τι έδειξε η νεκροψία

Ροδόπη: Δικογραφία για εμπρησμό από αμέλεια σε βάρος της μητέρας του 7χρονου - Τι έδειξε η νεκροψία

10:31 27/12
Γιώργος Μαζωνάκης: Το μήνυμα για τη νέα χρονιά – «Θα ήθελα να πω σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου…»

Γιώργος Μαζωνάκης: Το μήνυμα για τη νέα χρονιά – «Θα ήθελα να πω σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου…»

14:15 27/12
Ζελένσκι: Η Ρωσία επιτέθηκε με 40 πυραύλους - Χωρίς θέρμανση το ένα τρίτο του Κιέβου

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιτέθηκε με 40 πυραύλους - Χωρίς θέρμανση το ένα τρίτο του Κιέβου

12:45 27/12
Πώς να κοιμηθείτε πολύ γρήγορα: Τεχνικές για να το καταφέρετε σε 10, 60 ή 120 δευτερόλεπτα

Πώς να κοιμηθείτε πολύ γρήγορα: Τεχνικές για να το καταφέρετε σε 10, 60 ή 120 δευτερόλεπτα

08:00 27/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved