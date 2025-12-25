Θεσσαλονίκη: Θύμα εξαπάτησης μια 70χρονη από άτομα που παρίσταναν τους τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ - Real.gr

Της πήραν λίρες, κοσμήματα και χρήματα.

Θύμα εξαπάτησης έπεσε στη Θεσσαλονίκη μια 70χρονη, καθώς σύμφωνα με την καταγγελία της στο Α.Τ Πυλαίας-Χορτιάτη άτομα που παρίσταναν τους τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ την έπεισαν να βγάλει στην εξώπορτα, κοσμήματα, λίρες και μετρητά.

Σύμφωνα με τη δήλωση της παθούσας, οι δράστες απέσπασαν 450 λίρες Αγγλίας, 10.000 ευρώ μετρητά και χρυσαφικά κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ. Η ίδια κατέθεσε ότι μέλος της συμμορίας χθες το πρωί, παραμονή των Χριστουγέννων, της τηλεφώνησε στο σταθερό της τηλέφωνο και προσποιήθηκε τον υπάλληλο ηλεκτρικής ενέργειας, λέγοντάς της ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος και ότι πρέπει να βγάλει εκτός της οικίας της ότι πολύτιμα πράγματα έχει στο σπίτι. Η γυναίκα έβγαλε έξω από το σπίτι της σε νάιλον σακούλες τα χρήματα, τα κοσμήματα και όσες χρυσές λίρες είχε, με αποτέλεσμα ένα άλλο μέλος της συμμορίας να πάρει τις σακούλες λίγο αργότερα.

Η γυναίκα όταν αντιλήφθηκε ότι έπεσε θύμα απατεώνων, ενημέρωσε την Αστυνομία, η οποία κατάφερε και ταυτοποίησε τους τρεις από τους τέσσερις δράστες, χωρίς όμως να βρεθούν οι σακούλες με τα μετρητά, τα κοσμήματα και τις χρυσές λίρες.