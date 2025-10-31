Θεσσαλονίκη: Το Ελληνικό FBI στα ίχνη διακινητών κοκαΐνης με συνδρομή σκύλου - Δύο συλλήψεις - Real.gr

Σε δύο συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν, το προηγούμενο 24ωρο, στη Θεσσαλονίκη, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος.

Πρόκειται για ξεχωριστές υποθέσεις, ενώ οι συλληφθέντες είναι ένας 48χρονος Έλληνας κι ένας 26χρονος αλλοδαπός, στην κατοχή των οποίων εντοπίστηκαν, με τη συνδρομή αστυνομικών σκύλων, δέματα που περιείχαν -αντιστοίχως- 306 και 9 γραμμάρια κοκαΐνης, όπως επίσης ηλεκτρονικές ζυγαριές και κινητά τηλέφωνα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 48χρονος συνελήφθη την ώρα που έβγαινε από κλειστό ισόγειο κατάστημα, το οποίο χρησιμοποιούσε για την προσωρινή του διαμονή, αλλά και ως «καβάτζα» ναρκωτικών. Στην περίπτωση του 26χρονου, τα ναρκωτικά βρέθηκαν μέσα στο σπίτι του.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης για τα περαιτέρω.