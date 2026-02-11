Θεσσαλονίκη: Το όνομα του Γιάννη Ιωαννίδη σε σχολικό γυμναστήριο στους Αμπελόκηπους - Real.gr

Σε «Γιάννης Ιωαννίδης» «βαφτίζεται» σχολικό γυμναστήριο στους Αμπελόκηπους της Θεσσαλονίκης, προς τιμήν του αθλητή και προπονητή, που υπήρξε από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ελληνικής καλαθοσφαίρισης, με σπουδαία καριέρα.

Με εισήγηση του δημάρχου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Λάζαρου Κυρίζογλου και τη σύμφωνη γνώμη των διευθυντών και των διδασκόντων του 7ου δημοτικού σχολείου, του 3ου γυμνασίου και του εσπερινού γυμνασίου Αμπελοκήπων, τη σύμφωνη γνώμη της δημοτικής επιτροπής, του συμβουλίου της κοινότητας Αμπελοκήπων και του δημοτικού συμβουλίου, το κλειστό σχολικό γυμναστήριο που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Γ. Γεννηματά και Μαραθώνος, στους Αμπελόκηπους, ονοματοδοτείται σε «Ιωάννης Ιωαννίδης».

Ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2023 σε ηλικία 78 ετών, αναγνωρίζεται ως ο καθοδηγητής της μεγάλης ομάδας του Άρη της δεκαετίας του 1980, που βοήθησε πολύ στο ν’ αγαπήσουν οι Έλληνες το μπάσκετ και ως ένας από τους κορυφαίους προπονητές στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ.

Συνολικά κατέκτησε δώδεκα πρωταθλήματα και έξι κύπελλα με τον Άρη και τον Ολυμπιακό. Παραμένει μέχρι σήμερα ο προπονητής που κρατάει το ρεκόρ των περισσότερων τίτλων πρωταθλητή Ελλάδας, καθώς και των περισσότερων νικών (418 νίκες) σε αγώνες πρωταθλήματος, ενώ διετέλεσε προπονητής της Εθνικής Ανδρών καταλαμβάνοντας την 5η θέση στο Ευρωμπάσκετ της Σουηδίας

Στην πολιτική υπήρξε βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης και διετέλεσε υφυπουργός Πολιτισμού και υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.