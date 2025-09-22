Θεσσαλονίκη: Το βίντεο της 59χρονης μέσα από το νοσοκομείο λίγες ημέρες πριν τη σκοτώσει ο αδερφός της - Real.gr

Σοκ έχει προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη η οικογενειακή τραγωδία που εκτυλίχθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή του Χαριλάου.

Ένας 50χρονος άνδρας δολοφόνησε την 59χρονη αδελφή του μέσα σε διαμέρισμα, στην οδό Αλεξανδρείας, πνίγοντάς την με σακούλα. Μάλιστα ο 50χρονος ήταν εκείνος που κάλεσε την Αστυνομία και ομολόγησε την πράξη του, με τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο να του περνούν χειροπέδες.

Χθες ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ο οποίος άσκησε σε βάρος του δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Ο 50χρονος αδερφοκτόνος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη, ενώ μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

“Θόλωσα. Μια συγκεκριμένη επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά της αδερφής μου με έκανε να θολώσω και να χάσω τον έλεγχο. Είμαι συγκλονισμένος και συντετριμμένος με αυτό που έγινε. Τώρα αρχίζω να συνειδητοποιώ τι έχω κάνει”, φέρεται να υποστήριξε στον Εισαγγελέα ο 50χρονος.

Ο 50χρονος είχε πάρει την αδερφή του από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν για μέρες μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη. Η 59χρονη ήταν γνωστή μακιγιέζ και ιδιαίτερα ενεργή στα social media. Η ίδια, μάλιστα, είχε αναρτήσει ένα βίντεο μέσα από το νοσοκομείο, μιλώντας για το εγκεφαλικό που υπέστη: “Όλα καλά. Πάλι καλά που πρόλαβα και έκανα διακοπές με την ψυχή μου… Ποτέ δεν είχαμε κάτι δεδομένο, την υγεία, την αγάπη, τους φίλους, τους συγγενείς… Οι καλοπροαίρετοι που με αγαπάτε πραγματικά, θα είμαι πάλι εδώ. Οι κακοπροαίρετοι να έχουν ευλογίες. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται”.

Σε άλλο σημείο ακούγεται να λέει: “Έτυχε να λείπει ο αγαπημένος μου αδερφός με την οικογένειά του στο εξωτερικό. Τους περιμένω αύριο το βράδυ”.