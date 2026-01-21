Θεσσαλονίκη: Τον εντόπισαν με 660 γρ. κάνναβης και τρεις γλάστρες δενδρυλλίων - Real.gr

Για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών συνελήφθη 44χρονος, σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, στην κατοχή του βρέθηκαν 660 γραμμάρια κάνναβης (χωρισμένα σε δύο αυτοσχέδιες συσκευασίες), δώδεκα αυτοσχέδια τσιγάρα εμπλουτισμένα με κάνναβη, τρεις γλάστρες με δενδρύλλια κάνναβης, γυάλινο βαζάκι με σπόρους κάνναβης και τέσσερις ζυγαριάς ακριβείας.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του, παρουσία δικαστικού εκπροσώπου, όπου έξω από την πόρτα εισόδου βρέθηκε επιμελώς κρυμμένη μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης (20 γραμμάρια).

Ο 44χρονος συλληφθείς οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών.